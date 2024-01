« Vengeance à la fashion week » : votre téléfilm ce 26 janvier sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Vengeance à la fashion week » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 26 janvier 2024 – Ce vendredi après-midi et pour bien finir la semaine sur TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « Vengeance à la fashion week ».





A suivre dès 14h05, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Vengeance à la fashion week » : l’histoire, le casting

Les trois amies Parker, Simone et Bailey vont à New York où Parker doit faire son grand début dans la mode. Elle doit présenter ses corsets modernes et ses tenues originales lors d’un défilé pendant la Fashion Week. Aidée par son assistant Johnny et le grand couturier André Sussex qui l’a prise sous son aile, Parker a l’impression de vivre un rêve. Seulement le rêve tourne au cauchemar quand Parker découvre que ses tenues ont été copiées par une autre styliste, Dalia…

Avec : Brittany S. Hall (Parker), Crystal-Lee Naomi (Simone), Tanisha Long (Bailey), Marcus Anderson Jr. (Stevan)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Vengeance sous les tropiques ».

« Vengeance sous les tropiques » : l’histoire et le casting

Quand Simone, Bailey et Parker arrivent à l’hôtel pour le week-end d’anniversaire de cette dernière, elles ne se doutent pas qu’elles vont y croiser une vieille connaissance et finir leur soirée de fête au petit matin, avec de mauvaises surprises…

Avec : Sunny Mabrey (Elizabeth), Donny Boaz (Antonio), Autumn Dial (Rachel), Brittany S. Hall (Parker), Tanisha Long (Bailey), Crystal-Lee Naomi (Simone)