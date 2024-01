« Coeurs noirs » : votre nouvelle série ce soir sur France 2 (22 janvier 2024)

Publicité





Coeurs noirs au programme TV du lundi 22 janvier 2024 – Ce lundi soir, France 2 lance sa nouvelle série inédite « Coeurs noirs ». Basée sur des faits réels, « Cœurs noirs » est une immersion au cœur d’un commando des forces spéciales françaises en Irak.Un univers rarement abordé dans une fiction française, retranscrit avec réalisme et détails par Ziad Doueiri, qui nous plonge dans le quotidien de ces soldats soudés face aux épreuves du terrorisme, dans les missions qu’ils doivent mener.





A voir dès 21h10 sur France 2, ou en avant-première et en replay sur france.tv







« Coeurs noirs » – le synopsis

Irak, octobre 2016, veille de la bataille de Mossoul.

Un commando des forces spéciales françaises est chargé de retrouver, et d’exfiltrer de la ville, la fille et le petit-fils d’un important émir français de Daech qu’ils ont capturé et qui pose cette condition préalable à sa collaboration.

Vos épisodes du 11 janvier 2024

Episode 1 : Chef du groupe 45, MARTIN s’apprête à rentrer en France et passer les rênes de son commando – composé de SPIT, spécialiste en explosif, RIMBAUD, médic, PACO, spécialiste drone, et la dernière recrue, SAB, sniper – à son adjoint OLIVIER. Mais à quelques heures de son départ, MARTIN capture ZAÏD, un important émir français de Daech, qui en échange de l’exfiltration de sa fille SALWA et de son petit-fils YANIS, se dit prêt à collaborer avec les Français.



Episode 2 : Au lendemain du lancement de la bataille de Mossoul, le commando de MARTIN, accompagné de leur nouveau fixeur et interprète irakien SALAR FAKHRI, retourne dans les égouts afin de tenter de localiser FARES sous couvert d’une mission de sécurisation alors qu’OLIVIER est plongé dans le coma. De son côté, ADELE se lance à la recherche de SALWA, aidée par le renseignement kurde.

« Coeurs noirs » : les interprètes

Avec Nicolas Duvauchelle (Martin Mansard), Marie Dompnier (Adèle), Thierry Godard (Roques), Jérémy Nadeau (Paco), Nina Meurisse (Sab), Quentin Faure (Olivier Revel), Tewfik Jallab (Rimbaud), Victor Pontecorvo (Spit), Moussa Maaskri (Zaïd), Sâm Mirhosseini (Vagif)