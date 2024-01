Danse avec les Stars : le retour de Jean-Marc Généreux en 2024 ?

Publicité





Rien n'est encore annoncé du côté de TF1 mais la nouvelle saison de « Danse avec les Stars » se prépare et elle devrait arriver à l'antenne à la fin du mois de février. Selon les informations de CG Scoops, Jean-Marc Généreux devrait faire son grand retour dans le jury cette saison !





Une info qui, si elle se confirme, devrait ravir les fans de « Danse avec les Stars ».







Toujours selon CG Scoops, Chris Marques devrait rempiler tandis que Fauve Hautot devrait reprendre la place de juge qu’elle avait déjà occupée des saisons 6 à 8.

François Alu et Denitsa Ikonomova seraient sur le départ. Il reste donc une place de juge libre et on ne sait pas encore qui l’occupera !



En juin dernier, Jean-Marc Généreux confiait à Gala son envie de revenir : « Si demain matin, on me propose, j’accepte sans hésiter (…) mais il faut être clair : actuellement, on ne m’a rien proposé. »

Affaire à suivre !