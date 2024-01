Demain nous appartient du 19 janvier : que cache Samuel ? (résumé + vidéo épisode 1604 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 19 janvier 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1603 de DNA – Que cache Samuel dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Qui a agressé Victoire en accusant Samuel d’avoir du sang sur les mains ?

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Demain nous appartient du 19 janvier 2024 – résumé de l’épisode 1604

Suite à l’incident survenu à l’hôpital, Victoire et Samuel sont convoqués au commissariat pour être interrogés. Georges tente de démêler la vérité de la fiction, et Victoire est complètement épuisée. Georges met la pression sur Samuel, il veut qu’il lui dise ce qu’il cache et pourquoi quelqu’un s’en prend à lui… Mais Samuel assure qu’il n’a rien à se reprocher, il n’a tué personne et n’a pas de sang sur les mains ! Il accuse Georges d’être jaloux et se s’en prendre injustement à lui. De son côté, Victoire avoue avoir eu très peur.

Pendant ce temps, pour Chloé, c’est un jour décisif. Elle va débuter son stage d’observation à l’hôpital et elle craint de devoir affronter sa mère…

Quant à François, il se prête au jeu de Soizic.



Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.vv