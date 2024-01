Ça commence aujourd’hui du 19 janvier : sommaire de l’émission en direct avec Chicandier

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 19 janvier 2024, le sommaire – Ce vendredi et comme chaque après-midi sur France 2, Faustine Bollaert est de retour pour un nouveau numéro inédit du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Et aujourd’hui, l’émission sera en direct avec Chicandier, qui se confiera sur ses addictions et ses problèmes de santé.





Rendez-vous dès 13h45 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 19 janvier 2024, l’émission en direct avec Chicandier

En ce mois du Dry January, Faustine et son équipe ont voulu mettre en lumière les parcours de l’humoriste Chicandier et de nos invités. Ils ont commencé à boire très tôt, trop tôt. Un 1er verre à l’adolescence puis des années de dépendance, de mensonges et de dommages collatéraux…

Chicandier, l’humoriste du bon vivant vient se livrer à Faustine Bollaert. En toute transparence et avec l’honnêteté qu’on lui connaît, il se confiera sur son combat : sa dépendance à l’alcool. Un témoignage poignant à découvrir cet après-midi sur France 2.



Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 19 janvier

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

Retrouvez « Ça commence aujourd’hui » en direct ce vendredi dès 13h45 sur France 2.