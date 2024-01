Demain nous appartient spoiler : Lisa de retour, elle est choquée en apprenant... (vidéo épisode du 5 février)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – C’est un grand retour qui se profile à Sète dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, Lisa et Aaron sont enfin de retour après une longue absence !











Victoire et Amel sont là pour les accueillir et on peut dire qu’elles sont heureuses ! Amel fait croire à sa soeur qu’elle a prévu de partir avec Adam pour une année sabbatique ! Lisa est remontée jusqu’à ce qu’Amel et Victoire finissent par éclater de rire.

Victoire se moque de sa cousine et lui propose de rentrer s’installer avant de leur raconter tout ce qui s’est passé en leur absence…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1615 du 5 février 2024 : Lisa et Aaron de retour

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay MYTF1.