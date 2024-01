Demain nous appartient spoilers : le coupable démasqué, Samuel enlevé, un retour, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 29 janvier au 2 février 2024)

Publicité





Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 29 janvier au 2 février 2024 – Déjà curieux de découvrir ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série quotidienne « Demain nous appartient » ? Si tel est le cas, c’est le moment ! En effet, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





Et on peut déjà vous dire que Timothée va finalement démasquer la personne qui s’en prend à Samuel et à son entourage !







Il s’agit de Florent Maréchal, le flic de Montpellier avec lequel ils ont collaboré ces derniers temps ! Quand Samuel sort de prison pour être interrogé par le juge, c’est Florent qui l’intercepte et l’enlève ! En cause, le fait que la femme de Florent est morte à l’hôpital alors que c’est Samuel qui l’avait prise en charge. Florent le tient pour responsable et veut se venger à tout prix.

Victoire va mieux mais s’inquiète pour Samuel après avoir appris son enlèvement.



Gilles est de retour à Sète. Il annonce à Marianne qu’il va se marier et lui présente Cécile, sans fiancée. Mais le lendemain, celle-ci disparait mystérieusement…

Quant à Soraya, elle finit enfin par prendre une décision : elle veut vivre son histoire avec Gabriel. Ils sont plus heureux que jamais !

Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 29 janvier au 2 février 2024

Lundi 29 janvier 2024 (épisode 1610) : Timothée découvre des preuves incriminant un policier. Le retour d’un habitant fait l’effet d’une bombe. Excédée, Raphaëlle pose un ultimatum à Soraya et Gabriel.

Mardi 30 janvier 2024 (épisode 1611) : Introuvable, Samuel est aux mains de son tortionnaire. La nouvelle conquête de Gilles fait jaser. Maud blesse un élève en cours de sport.

Mercredi 31 janvier 2024 (épisode 1612) : Gilles reçoit des nouvelles de sa fiancée. Georges ment effrontément à Victoire. Camille démarre une nouvelle carrière.

Jeudi 1er février 2024 (épisode 1613) : Marianne et Alex se relaient pour prendre soin de Gilles. Noor et Soraya font tourner Gabriel en bourrique. La relation de Dorian et Camille prend une nouvelle tournure.

Vendredi 2 février 2024 (épisode 1614) : Sous pression, Gilles décide de faire cavalier seul. Sylvain encourage Charlie à prendre une décision radicale. Une bataille de coqs a lieu entre Nordine et Gabriel.

