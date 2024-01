50mn Inside du 27 janvier : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

Publicité





50mn Inside du 27 janvier 2024, sommaire et reportages – Ce samedi et comme tous les week-ends sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50mn Inside. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce soir.





A suivre dès 17h50 sur TF1 puis en replay gratuit sur myTF1.







50mn Inside du 27 janvier 2024, au sommaire dans 50 mn Inside l’actu :

💍 À la Une – Panique chez les Windsor, la famille est-elle en danger ?

Kate hospitalisée, engagements suspendus, les problèmes de santé s’abattent sur la famille royale. Faut-il s’inquiéter ?

🏔️ En Coulisses – Le salon de la lingerie : comment les dessous reprennent-ils le pouvoir ?

Après une période de maurosité, comment les dessous reprennent-ils le pouvoir ?



💁‍♀️ Portrait – Amanda Lear

« C’est vrai que j’ai eu beaucoup de complexes ». Amanda Lear, à l’affiche du film « Maison de retraite 2 » le mois prochain aux côtés de Kev Adams, se confie à Isabelle Ithurburu.

🎤 Story – « Qui a le droit », le cri du cœur de Patrick Bruel

Retour sur la chanson la plus intime de Patrick Bruel. L’abandon de son père, sa blessure d’enfance.

50mn Inside du 27 janvier 2024, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

🌴 Doc – Courchevel : la guerre des étoiles

Comment les établissements de luxe font-ils pour damer le pion à leurs concurrents ?

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 17h50 sur TF1.