Destination X : qui a été éliminé ? (résumé et replay épisode 2 du 4 janvier 2024)

Destination X résumé et replay de l’épisode 2 du jeudi 4 janvier 2024 – C’est parti pour l’épisode 2 de Destination X. Après l’élimination de Loïc la semaine dernière, les 9 candidats encore en course continuent leur périple à travers l’Europe.





Bonne humeur dans le bus alors que les candidats ne savent pas où ils étaient quand Loïc a été éliminé. On leur a pas dit qu’ils étaient à Pise en Italie ! Franck observe tout ce qu’il peut, les candidats observent le soleil pour savoir dans quelle directions ils vont.







Ils sortent du bus pour la première épreuve. Ils sont en altitude, entourés de montagnes. Certains pensent que c’est du marbre, d’autres pensent à la pierre de Toscane. Philippe Bas leur annonce que le jeu va faire appel à leur sang froid. A clé, une information capitale sur la prochaine destination ! Il s’agit de la première épreuve individuelle.

Julien prend rapidement de l’avance sur les autres. Mais le jeu est très difficile ! Tout le monde se retrouve rapidement à égalité. Amine et Julien sont les premiers qualifiés, ils sont suivis de Franck ! Tous les 3 remportent le jeu et donc l’indice. Philippe Bas les félicite et demande aux autres candidats de quitter le lieu du jeu. Amine, Julien et Franck découvrent donc un indice sonore : la Marseillaise, des supporters et un second hymne qu’ils ne reconnaissent pas (l’hymne de la Croatie ?). Ils réfléchissent et pensent que ça fait référence à la Coupe du Monde de rugby, qui se déroulait en France au moment du tournage. A priori ils font fausse route !



Les trois gagnants retournent dans le bus, ils ne partagent pas d’infos. Ils disent à Maxime qu’ils auront besoin de son aide pour débriefer l’info, il est très surpris. Ils vont se coucher.

Pour le 4ème jour, ils continuent de rouler à bord du bus. Julien explique à Maxime l’indice qu’ils ont entendu et il lui dit qu’il n’a pas reconnu le second hymne. Il pense que ça fait référence au rugby et l’interroge. Maxime lui dit que ça peut être olympique ou du foot.

Les joueurs doivent répondre à une énigme pour avoir un nouvel indice. Amine, Loriana et Jonathan sont les premiers à avoir trouvé la bonne réponse, ils remportent un avantage qu’ils découvriront un peu plus tard !

Le bus s’ouvre, ils sont plusieurs à penser être encore en Italie, en Toscane. Ils doivent ensuite aller au coeur du village pour le prochain jeu. Ils vont jouer en équipes de 3. Une restauratrice les reçoit et les nappes des tables sont au couleurs de la Croatie : des carreaux rouges et blancs. C’est Amine, Loriana et Jonathan qui forment les équipes. L’équipe de Jonathan réussit la première étape et prend la tête. Après avoir réalisé des bonnes actions pour les villageois, ils doivent résoudre un rébus. Hélène, Amine et Maxime remportent le jeu !

Ils peuvent aller dans la salle panoramique et le code est 2018. Maxime pense directement à la finale France / Croatie lors de la Coupe du Monde 2018. Ils découvrent une carte en italien et ça leur confirme qu’ils sont au nord de l’Italie. Ils pensent être aux portes de la Slovénie.

Les passagers voient ensuite une femme à travers les vitres du bus. Elle leur emmène un panier avec des vins français, de la charcuterie, et du pain. Ils pensent que ce n’est pas un vin français. Et ils trouvent que le pain est brioché.

On montre ensuite aux candidats où ils sont : ça ressemble au Colisée à Rome ! Les joueurs doivent ensuite placer la destination sur la carte et le plus éloigné sera éliminé !

Destination X : Loriana éliminée

C’est ensuite l’heure du verdict. Qui va être éliminé et va descendre du bus ? Il s’agit de… Loriana ! La destination du jour était Pula en Croatie. Il ne s’agissait pas du Colisée de Rome mais de l’amphithéâtre de Pula.

Destination X, le replay de l’épisode 2

Si vous avez loupé ce second épisode de Destination X, sachez que l’émission sera très vite disponible en replay sur sur 6play. Rendez-vous le mardi 9 janvier pour suivre l’épisode 3 !