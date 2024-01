Demain nous appartient : avant son retour, Axel Kiener (Samuel) fait une révélation choc !

Publicité





La semaine prochaine, les fans de « Demain nous appartient » vous avoir le plaisir de retrouver le personnage de Samuel Chardeau, incarné par Axel Kiener. Après une longue absence, l’ex de Victoire est de retour à Sète !





Et l’acteur vient de révéler pourquoi il avait choisi de s’absenter de « Demain nous appartient » et on peut dire qu’on ne s’y attendait pas ! En effet, Axel Kiener a fait un burn-out.







« J’étais fatigué, mentalement, et j’ai eu besoin d’arrêter. Comme mon personnage, j’ai envie de vous dire. Je me sentais comme un hamster qui court sur sa roue. Je crois que j’ai fait un burn out, en fait… » a expliqué Axel Kiener dans une interview pour Télé 7 Jours.

« J’étais à un moment de ma vie où plus rien n’allait. J’avais demandé une pause de six mois à la production. Mais quand je suis rentré à Paris, je me suis rendu compte qu’il fallait que j’arrête complètement la série. Donc j’ai dit stop. Je n’ai pas réfléchi » a-t-il confié.



Samuel Chardeau devrait être de retour le temps d’une intrigue avec Victoire, mais il laisse la porte ouverte pour la suite : « Rien n’est fermé » a-t-il déclaré.

