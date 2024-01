Enquête Exclusive du 21 janvier : sommaire du numéro ce soir sur M6

Publicité





Enquête Exclusive du 21 janvier 2024, le sommaire Ce soir et comme tous les dimanches en deuxième partie de soirée, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h25 sur M6 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, il a pour thème « Salvador : au cœur de l’enfer carcéral ».





Votre magazine sera ensuite disponible en replay et en streaming sur 6Play.







Publicité





Enquête Exclusive du 21 janvier 2024 : votre émission en résumé

La plus vaste et la plus sévère prison du monde se situe au Salvador, symbolisant la politique répressive du président Nayib Bukele à l’égard des gangs. Avec quinze mille détenus, la plupart condamnés à une incarcération perpétuelle, cette prison est le reflet d’une lutte acharnée contre les gangs « MS13 » et « Barrio 18 », responsables de la longue période d’insécurité au Salvador.

Le pays, autrefois détenteur du triste record du plus dangereux au monde avec plus de trois mille homicides annuels pour une population de six millions d’habitants, a vu sa situation évoluer. Sous la présidence de Nayib Bukele, une guerre implacable a été déclarée contre les gangs, entraînant des arrestations massives de plus de soixante-quinze mille membres de ces groupes, tous emprisonnés dans un établissement hors du commun, le CECOT (Centre de Confinement du Terrorisme).



Publicité





Depuis l’ouverture du CECOT en février 2023, des images impressionnantes témoignent du traitement sévère infligé aux criminels. Bien que cette politique répressive ait conduit à la pacification des quartiers et à un retour à la normale dans les écoles et les stades, elle suscite également des critiques. Des coups de filet excessifs de la police ont conduit à l’incarcération d’innocents, dont les familles luttent pour leur libération. Cependant, ces « bavures » n’ébranlent pas la détermination du président Bukele dans sa politique sécuritaire.

Soutenu par une population reconnaissante de vivre en paix, le président poursuit sans relâche sa traque impitoyable des membres des gangs, inversant ainsi la peur qui règnait autrefois dans les quartiers. Pour démontrer la transformation sécuritaire du pays, le Salvador a même accueilli l’élection de Miss Univers en novembre dernier, signalant au monde que le pays est désormais ouvert aux visiteurs et a retrouvé sa place sur la scène internationale.

« Enquête exclusive », c’est ce soir dès 23h10 sur M6.