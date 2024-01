Publicité





20h30 le dimanche du 21 janvier 2024 : les invités de Laurent Delahousse – Ce soir et comme tous les dimanches, c’est un nouveau numéro inédit de « 20h30 le dimanche » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Qui sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout !





« 20h30 le dimanche » du 21 janvier 2024 : les invités

> L’interview : Natalie Portman

À seulement 12 ans, en 1993, l’actrice a amorcé sa carrière cinématographique avec son apparition dans le film Léon de Luc Besson, et depuis lors, elle a accumulé des rôles emblématiques, passant de Star Wars à Black Swan. Elle a collaboré avec des réalisateurs de renom tels que Tim Burton, Woody Allen et Miloš Forman. Actuellement, elle tient un rôle dans le film May December, dirigé par Todd Haynes, aux côtés de Julianne Moore et Charles Melton, qui sortira en salles le 24 janvier 2024.

Synopsis : Pour préparer son nouveau rôle, une actrice célèbre vient rencontrer celle qu’elle va incarner à l’écran, dont la vie sentimentale a enflammé la presse à scandale et passionné le pays vingt ans plus tôt.



> Rencontre avec Nicolas Duvauchelle

L’acteur a été mentionné à plusieurs reprises lors des César, recevant des nominations pour « Les Corps impatients » en 2004, « Polisse » en 2012, et « Je ne suis pas un salaud » en 2017. Il fait actuellement partie de la distribution de la série Cœurs noirs, dirigée par Ziad Doueiri, qui sera diffusée à partir du lundi 22 janvier 2024 sur France 2.

Synopsis : Les Forces spéciales françaises sont déployées en Irak, à la veille de la bataille de Mossoul, en octobre 2016. Les membres de ce commando ont pour mission de retrouver et exfiltrer la fille et le petit-fils d’un important « émir » français de Daech qu’ils ont capturé et qui ne coopérera avec eux qu’à cette condition.

