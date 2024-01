Un si grand soleil du 22 janvier : Maéva plante Robin et fait un choix (résumé et vidéo épisode 1320 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 22 janvier 2024, spoiler résumé de l’épisode 1320 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous avez déjà hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 22 janvier 2024..





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Yann se lève et retrouve Johanna qui s’apprête à partir au bureau. Elle doit s’occuper des dossiers de Guilhem en plus des siens. Elle est effondrée. Pendant ce temps là, Margot est au téléphone avec Cécile, qui n’a aucune info sur la mort de Guilhem. Cécile lui dit de lui trouver un bon avocat, Margot lui explique que c’est déjà fait.

Claudine explique à Johanna qu’elle s’occupe de faire partir un communiqué de presse pour la mort de Guilhem. Florent dit qu’il va s’occuper de ses dossiers. Margot arrive et lui présente ses condoléances, Johanna est glaciale…



Manu fait le point avec Becker. Les versions d’Akim et Estelle concordent, tout comme les douilles retrouvées dans l’appartement. Manu est toujours inquiet pour Akim quand même. Becker reçoit un appel du procureur, qui a mis le juge Laplace sur l’affaire. Akim va être déféré devant le juge.

Carine dit au revoir à sa fille avant son départ en Egypte. Ca sonne à la porte, c’est Tom qui vient voir Maéva. Elle les laisse et lui souhaite bonnes vacances. Maéva reproche à Tom de débarquer chez elle comme ça, il avait besoin d’une réponse. Maéva dit qu’elle ne peut pas quitter Robin comme ça. Elle lui dit de ne pas lui demander de choisir. Tom lui dit que c’est lui ou Robin, il s’en va.

Maéva appelle Thaïs, elle lui parle de la visite de Tom. Elle ne sait pas quoi faire, elle n’a pas envie de choisir.

Akim est reçu par le juge Laplace avec son avocat. Il doit s’expliquer sur les circonstances et sur le fait d’avoir son arme de service pour lui. Laplace sous entend qu’il avait son arme suite à ses différents amoureux. Il lui parle de son passif avec Estelle et lui reproche d’avoir voulu faire le cow-boy. Akim explique que c’est faux, il a agit en légitime défense. L’avocat rappelle qu’Estelle a confirmé cette version. Le juge met Akim en examen pour homicide volontaire !

Robin et sa famille arrivent à l’aéroport. Maéva l’appelle, elle est désolée et prétexte avoir perdu son passeport. Elle dit à Robin de partir sans elle. Robin refuse de partir et dit à ses parents d’y aller tous les deux. Evan est catégorique : c’est non, il vient avec eux !

Elisabeth appelle Johanna, toutes les deux n’imaginent pas Guilhem tirer sur Akim. Johanna pense que la légitime défense ne tient pas la route.

Carine rentre, Maéva est là. Elle ne comprend pas. Maéva fond en larmes… Pendant ce temps là, Tom se morfond avec Achille. Il lui propose un ciné mais Tom n’est pas d’humeur. Et Maéva débarque ! Elle lui explique qu’elle n’a pas pu partir, elle ne pouvait pas imaginer ne plus le voir et elle l’embrasse. Elle n’a encore rien dit à Robin, Tom ne comprend pas. Elle lui dira la vérité quand il rentrera, elle lui demande de lui faire confiance.

Yann annonce à Johanna qu’Akim a été libéré sous contrôle judiciaire. Johanna est furax. Yann lui dit que les premiers éléments de l’enquête vont dans le sens de la légitime défense. Johanna n’y croit pas, elle pense à une mise en scène !

VIDÉO Un si grand soleil du 22 janvier extrait, Maéva choisit Tom

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur france.tv