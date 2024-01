Handball Euro 2024 : la finale France / Danemark en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Handball Euro 2024 – France / Danemark en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas rater ce dimanche 28 janvier 2024 sur TF1 et beIN Sports ! L’Equipe de France de Handball affronte le Danemark ce soir en finale de l’Euro de handball 2024.





Un match de handball à suivre en direct sur TF1 et beIN Sports dès 17h30. Coup d’envoi à 17h45.







Un an après s’être affrontés en finale des championnats du monde de handball, l’Equipe de France et le Danemark se retrouvent en finale de l’Euro. Les Bleus comptent bien prendre leur revanche sur le Danemark, qui avait remporté la victoire l’an dernier !

La rencontre sera commentée sur TF1 par Grégoire Margotton et Philippe Gardent.

France / Danemark compositions des équipes

Composition de l’équipe de France

Gardiens : Samir Bellahcene (THW Kiel), Charles Bolzinger (Montpellier HB), Rémi Desbonnet (Montpellier HB)

Ailiers gauches : Hugo Descat (Telekom Veszprem), Dylan Nahi (PGE VIVE Kielce)

Arrières gauches : Nikola Karabatic (Paris Saint-Germain), Timothey N’Guessan (FC Barcelone), Élohim Prandi (Paris Saint-Germain)

Demi-centres : Kentin Mahé (Telekom Veszprèm), Nedim Remili (Telekom Veszprèm)

Pivots : Ludovic Fabregas (Telekom Veszprèm), Luka Karabatic (capitaine, Paris Saint-Germain) – Karl Konan (Montpellier HB) – Nicolas Tournat (PGE VIVE Kielce)

Arrières droits : Dika Mem (FC Barcelone), Melvyn Richardson (FC Barcelone)

Ailiers droits : Benoît Kounkoud (PGE VIVE Kielce), Yanis Lenne (Montpellier HB), Valentin Porte (Montpellier HB).



Composition de l’équipe du Danemark

à venir

France / Danemark en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur TF1 ou sur beIN Sports dès 17h30.

Et si vous n’êtes pas devant la télé, pour suivre le score en live, rendez-vous sur le site de l’Équipe.

France / Danemark, la finale évènement du championnat du monde de handball à suivre ce soir dès 17h30 sur TF1 et beIN Sports.