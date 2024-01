66 minutes du 28 janvier : sommaire et reportages ce dimanche (vidéo)

Publicité





66 minutes du 28 janvier 2024, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous dès 17h10 sur M6 pour vos magazines « 66 minutes » et « 66 minutes Grand Format ». On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





A suivre dès 17h10 sur la chaîne, puis en replay et en streaming gratuit sur 6Play







66 minutes du 28 janvier 2024, sommaire et extraits vidéos

A 17h10 dans 66 minutes : le doc

🔵 Du pain sur la planche pour les Français

À l’approche de la Coupe du Monde de la Boulangerie, le chef Grégoire Bardet entraîne l’équipe de France, dans l’espoir de l’aider à récupérer son titre de championne…



🔵 Agriculteurs, la grande fatigue

🔵 La lingerie ne se cache plus

A 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔵 Ma maison, mon cocon

C’est un secteur qui ne connaît pas la crise. La décoration et l’aménagement intérieur sont une passion pour des millions de Français.

Extrait vidéo

📺 #66minutes, ce dimanche à partir de 17H20 sur @M6 pic.twitter.com/EdZWcY1Oj0 — 66Minutes (@66Minutes) January 27, 2024

