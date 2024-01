Star Academy du 28 janvier 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du dimanche 28 janvier 2024 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2023. Retour sur la journée de jeudi pour les élèves. Une journée qui démarre sur le plateau du prime pour les répétitions.





Marlène et Lucie font échauffer les trois élèves. Essayages des costumes et place ensuite aux répétitions.







Nikos vient parler à Héléna et Pierre, il prend la température. Les deux académiciens sont sereins et veulent profiter pleinement de ce dernier prime ensemble.

Lara Fabian retrouve Héléna. Elles prennent le temps de discuter et vont ensuite répéter leur duo. Lara lui donne des conseils.



Dans l’après-midi, Gims arrive et fait la connaissance des trois élèves. Le chanteur est bienveillant, il les met à l’aise et les rassure !

Héléna rencontre ensuite Sophie Ellis-Bextor.

Le prime est sur le point de commencer, les profs s’installent. Victorien est là pour soutenir Pierre et Marie-Maud pour Héléna. Coup d’envoi du prime sur « Aller plus haut ».

Cécile trouve que le début de prime est dingue, elle refuse de départager Pierre et Héléna au cours de cette soirée. Pierre partage un duo avec David Hallyday. C’est la première fois que le chanteur fait un duo sur ce titre et il a été touché par Pierre.

Les duos s’enchainent, Michaël se dit très fier d’eux. Il avoue que c’est difficile de les juger.

Le prime se poursuit jusqu’au verdict. Le public a choisi d’envoyer Pierre en finale, Héléna est éliminée !

Julien et Pierre rentrent à deux au château pour la toute dernière semaine. Ils mangent une pizza et avouent être crevés. Ils vont se coucher, heureux mais épuisés.

On termine cette quotidienne avec un extrait du débrief de ce dimanche avec Cécile et un invité surprise : Patrick Bruel. On revoit la prestation de Pierre et Héléna sur « In the stars ». Cécile et Patrick ont adoré. Patrick salue l’émotion et le partage sur cette chanson.

