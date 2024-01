Ici tout commence du 22 janvier : Teyssier surprend Bérénice qui... (résumé + vidéo épisode 844 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 22 janvier 2024, résumé et vidéo extrait épisode 844 – C’est très tendu chez les Teyssier ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Teyssier va surprendre Bérénice entrain de regarder… un tuto pour faire des macarons !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.







Ici tout commence du 22 janvier 2024 – résumé de l’épisode 844

De bon matin chez les Teyssier, Bérénice est sur YouTube entrain de regarder un tuto pour faire des macarons ! Elle ferme son ordinateur quand Emmanuel débarque dans la cuisine. Mais le directeur de l’institut a bien vu qu’elle cachait quelque chose et décide de regarder… Il tombe de haut et recadre Bérénice sous les yeux de Constance : si elle ne connait pas ses bases, elle n’a rien à faire à l’institut et encore moins dans la brigade de Cardone ! Constance le trouve trop dur avec sa soeur…

Ici tout commence du 22 janvier 2024 – vidéo premières minutes

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

