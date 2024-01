Ici tout commence spoilers : Jasmine perdue, une nouvelle, les résumés jusqu’au 9 février 2024

Publicité





Ici tout commence spoilers et résumés en avance jusqu’au 9 février 2024 – Curieux de découvrir ce qui va se passer en février dans votre feuilleton « Ici tout commence » ? Alors c’est le moment. Stars-Actu.fr vous propose d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine du lundi 5 au vendredi 9 février 2024.





Et on peut déjà vous dire que Jasmine est pris dans un triangle amoureux.







En effet, à l’approche de la Saint Valentin, Jasmine est perdue entre sa relation avec Thibault et ses sentiments pour Jim. Que va-t-elle faire ?

De son côté, Bérénice se rapproche d’Ethan. Et une nouvelle prof fait son arrivée à l’institut !



Quant à Gaëtan, il est allé trop loin…

Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 5 au 9 février 2024

Lundi 5 février 2024 (épisode 854) : Bien décidée à s’affirmer, Bérénice doit faire preuve de courage. La Saint-Valentin met Jasmine à l’épreuve. Lionel et Jude : une équipe de choc pour un sauvetage culinaire !

Mardi 6 février 2024 (épisode 855) : Ça chauffe lors des préparations aux Journées de la pâtisserie ! En service au Double A, Laetitia se fait des films… Alors que la fête de l’amour approche, le cœur de Jasmine balance.

Mercredi 7 février 2024 (épisode 856) : Bérénice et Ethan forment un duo de choc. En matière de vins, Vic et Léonard ont encore un long chemin à faire… L’énergie de Gaëtan ne laisse personne indifférent !

Jeudi 8 février 2024 (épisode 857) : Pour Bérénice et Carla, c’est le calme avant la tempête. L’institut accueille une nouvelle recrue de prestige. C’est la douche froide pour Gaëtan : il est allé trop loin.

Vendredi 9 février 2024 (épisode 858) : Effondrée, Bérénice essaie de recoller les morceaux. Hortense fait un cadeau surprenant à un couple… surprenant ! La nouvelle professeure de L’institut fait une arrivée en fanfare.

