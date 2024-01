Ici tout commence du 23 janvier : Teysser pousse Bérénice à... (résumé + vidéo épisode 845 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 23 janvier 2024, résumé et vidéo extrait épisode 845 – Bérénice est prête à abandonner ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Mais contre toute attente, Teyssier intervient et l’encourage à se battre !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.







Ici tout commence du 23 janvier 2024 – résumé de l’épisode 845

Depuis sa dispute avec Annabelle, Bérénice ne se charge plus que des taches ingrates de la brigade… Solal vient lui parler, il pense que la décision de la cheffe Cardone est injuste. Teyssier débarque et encourage Bérénice à se battre pour montrer qu’elle mérite sa place dans la brigade et au sein de l’institut !

Pendant ce temps là, à l’approche de la Saint Valentin, les cours d’Hortense sont imprégnés d’une atmosphère romantique… Et Laetitia a trouvé une nouvelle amie.



Ici tout commence du 23 janvier 2024 – vidéo premières minutes

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de myTF1