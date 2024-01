Plus belle la vie du 23 janvier 2024 : Estelle toujours amoureuse de Djawad ? (résumé + extrait vidéo épisode 12 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 23 janvier 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 12 de PBLV – Estelle est-elle toujours amoureuse de Djawad dans votre feuilleton « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Aujourd’hui, Estelle va faire un joli rêve à ses côtés…

Un épisode inédit à découvrir dès 13h40 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.











Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 23 janvier 2024 – résumé de l’épisode 12

Au lever du jour, Estelle est étonnée de se laisser emporter par des rêves où Djawad occupe une place prépondérante… Un songe tendre et apaisant où elle se retrouve dans les bras de l’amour de sa vie. Cependant, elle se réveille soudainement, prise de panique, aux côtés de Francesco ! Cette dualité la confronte à un dilemme déchirant : doit-elle suivre son cœur ou écouter sa raison ?

Luna et Thomas apportent leur soutien à Djawad pour obtenir un indice susceptible de modifier la donne. Jean-Paul, quant à lui, éprouve des difficultés à harmoniser sa vie professionnelle et sa vie privée. Parallèlement, une histoire d’amour inattendue semble prendre naissance à la résidence…

VIDÉO Plus belle la vie du 23 janvier 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur myTF1 en cliquant ici.



Publicité





Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.