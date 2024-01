Ici tout commence du 8 janvier : Clotilde glaciale, elle recadre Marc... (résumé + vidéo épisode 834 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 8 janvier 2024, résumé et vidéo extrait épisode 834 – Clotilde fait machine arrière ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Elle est glaciale avec Marc et décide de mettre les choses au clair…

Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Ici tout commence du 8 janvier 2024 – résumé de l’épisode 834

Marc s’étonne de ne pas avoir de nouvelle de Clotilde, il a l’impression qu’elle l’ignore… Et quand il la retrouve, Marc est sous le choc : Clotilde lui annonce sans ménagement qu’elle préfère qu’ils en restent là ! Elle est glaciale et lui dit qu’elle préfère qu’ils reprennent une relation professionnelle. Marc préfère s’en aller…

Pendant ce temps en salle, Laetitia confie à Kelly qu’elle a suivi Stanislas… Elle lui dit qu’elle s’est complètement plantée, Stanislas allait retrouvé une autre Maya à l’hôpital. De son côté, le professeur de salle bouillonne de colère.

Et en cuisine, Claire abandonne ses élèves à leur sort.

Ici tout commence du 8 janvier 2024 – vidéo premières minutes



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.