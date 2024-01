« Plus belle la vie, encore plus belle » du 8 janvier : l’inauguration du nouveau bar du Mistral (résumé + vidéo épisode 1 en avance)

Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 8 janvier 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1 de PBLV – C’est le jour J pour le retour de votre série quotidienne « Plus belle la vie ». Les habitants du Mistral sont de retour aujourd’hui sur TF1 !

Un épisode inédit à découvrir dès 13h40 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.











« Plus belle la vie, encore plus belle » du 8 janvier 2024 – résumé de l’épisode 1

Un an après l’effondrement du quartier du Mistral, ses anciens habitants ont dû repartir à zéro dans un tout nouveau quartier. Nouveaux voisins, nouveaux lieux et nouvelles habitudes… leur vie a doucement pris un nouveau départ dans le Panier. Tout le monde est d’ailleurs très heureux de se retrouver pour l’inauguration du nouveau bar de Thomas, Kilian et Barbara. Cependant, la soirée tourne mal lorsque Francesco s’écroule sous les yeux des convives.

Une possible intoxication suscite la paranoïa parmi les habitants, partagés entre la crainte d’une négligence du bar et celle d’un empoisonnement délibéré. Une enquête est ouverte par la police, dévoilant la présence d’un individu suspect sur la place. En parallèle, des éléments troublants impliquant Estelle et Djawad émergent…

VIDÉO Plus belle la vie du 8 janvier 2024 – la présentation du retour sur TF1

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1.