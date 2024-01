Ici tout commence spoiler : Cardone lance un énorme défi aux élèves (vidéo épisode du 22 janvier)

Publicité





Ici tout commence spoiler – La cheffe Cardone est de retour dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». La cheffe est là pour les journées de la pâtisserie et dans quelques jours, elle va lancer un immense défi aux élèves ! Annabelle dévoile à l’ensemble des élèves choisis le programme dédié à la pâtisserie qui les attend… et démarre une série d’évaluations !











En effet, les trois prochains jours seront consacrés à la sélection du chef de brigade via une série d’évaluations. La première épreuve va avoir débuter sur le champs et c’est leur résistance qui sera mise à l’épreuve… Ils ont six heures pour faire au moins 300 macarons ! Une épreuve qui n’est pas du goût de Bérénice, qui se permet un commentaire…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 844 du 22 janvier 2024, Cardone lance des évaluations



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

