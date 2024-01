Star Academy : Margot et Victorien en couple ? La cover qui sème le doute (VIDÉO)

Publicité





Au château de la Star Academy, Victorien et Margot font sans conteste partie des élèves qui ont marqué la saison 2023. Et ces deux là étaient particulièrement proches et complices !





Aujourd'hui, Margot et Victorien ont publié une cover qui a ravi leurs fans sur le réseau social Instagram. Et de quoi semer le doute quant à la nature de leur relation !













Les deux académiciens ont repris « Parce que c’est toi » d’Axelle Red qu’ils avaient chanté en duo sur une évaluation de la Star Academy.

La chanson est magnifique et la vidéo a déjà été likée près de 50.000 fois. Elle a aussi suscité de nombreux commentaires, certains se demandant si Margot et Victorien sont ensemble.









« Y’a un monde où on peut croire à une histoire d’amour entre vous ou pas ? Parce que vous êtes beaux » peut-on lire en commentaire.

VIDÉO Star Academy, Margot et Victorien reprennent « Parce que c’est toi »