Ici tout commence spoiler : une élève en grand danger pendant le module (vidéo épisode du 4 janvier)

Ici tout commence spoiler – Une élève va se retrouver en grand danger dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, les élèves du module « cuisine de l’extrême » vont se retrouver à devoir faire un parcours du combattant avant de pouvoir cuisiner !











Et on peut dire que sous les yeux de Marc et Clotilde, Gaëtan va prendre l’épreuve sportive un peu trop au sérieux… Pénélope, qui cache des soucis de santé, ne se sent pas bien et Gaëtan n’hésite pas à la rabaisser ! Clotilde trouve qu’il va un peu loin alors que Pénélope est au bord du malaise. Joachim observe la scène et s’inquiète pour son amie. Va-t-il intervenir ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 832 du 4 janvier 2024, Pénélope au bord du malaise



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.