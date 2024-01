Star Academy évaluations du 2 janvier : Lénie cartonne, Julien solide, Héléna se loupe, le résumé complet

Publicité





Star Academy, les évaluations du 2 janvier 2024 – C’est ce matin qu’avaient lieu les évaluations de la semaine 9 la Star Academy 2023. Cette semaine, les élèves ont du choisir un thème pour ces évaluations et ils avaient 1h30 pour choisir une chanson et la préparer !











A 10h, les académiciens devaient choisir le thème parmi : « Libérté », « Céline », et « Love ». Ils ont tous choisi le thème « Love » avec comme chansons au choix :

– « Je t’aimais, je t’aime, je t’aimerai » de Francis Cabrel

– « Je t’aime » de Lara Fabian

– « Bleeding love » de Leona Lewis

Héléna et Djébril choisissent la chanson de Leona Lewis, Julien et Pierre optent pour Cabrel, Lénie et Axel choisissent « Je t’aime ». Et au bout d’une heure à répéter Leona Lewis, Djébril décide de changer et de basculer vers Lara Fabian ! Et Héléna bifurque sur Cabrel !

A 11h30, Michaël Goldman entre au château. Il informe les académiciens que comme c’est la semaine carte blanche, c’est eux qui décident de l’ordre de passage ! Les élèves n’aiment pas ça, Lénie décide d’organiser un tirage au sort.



11h57 : les évaluations commencent avec Julien sur « Je t’aimais, je t’aime, je t’aimerai » de Francis Cabrel. Il connait la chanson par coeur et n’a pas besoin du texte. Cécile a un large sourire, Adeline semble touchée. Julien tire ensuite au sort pour son impro de danse. Sur chaque carton il y a un choix de 2 musiques, Julien tombe sur « Waka waka » et « Someone you loved » de Lewis Capaldi, il choisit la seconde. Ça semble vraiment bien ! De retour au château, les élèves le félicitent.

Djébril enchaine avec « Je t’aime » de Lara Fabian. Il arrive avec le sourire, Michaël est ravi de le voir comme ça. Il lit beaucoup les paroles mais réussit à se tromper quand même ! Mais vocalement c’est propre. Adeline a le sourire. Place au tirage au sort pour la danse, il tire « Can’t stop the feeling » de Justin Timberlake et « Chandelier » de Sia. Il choisit le titre de Sia. C’est très beau ! Les élèves l’applaudissent et Lénie lui dit que c’était sa meilleure éval !

Héléna passe ensuite sur « Je t’aimais, je t’aime, je t’aimerai » de Francis Cabrel. Elle garde les paroles mais ne les regarde pas beaucoup et fait une erreur. Il y a des erreurs de rythmique, Michaël lui demande si elle connaissait la chanson. Elle répond qu’elle pensait la connaitre… Elle tire au sol les musiques pour la danse : « En feu » de Soprano ou « Because of you » de Kelly Clarkson. Elle choisit la seconde. De retour au château, Héléna n’est pas du tout contente d’elle pour le chant.

Axel passe ensuite sur « Je t’aime » de Lara Fabian. Cécile semble émue, Malika a le sourire. Il tire au sort ses musiques pour la danse : « Watermelon sugar » ou « A thousand years ». Il se dit stressé et apparemment pas inspiré par les musiques, il choisit « Watermelon sugar ». Au final il gère plutôt bien. Lénie et Julien disent à Axel que c’était top et qu’il va être immunisé !

Place ensuite à Pierre sur « Je t’aimais, je t’aime, je t’aimerai » de Francis Cabrel. Il a les paroles mais c’est très beau. Il n’est parfois pas dans le rythme. Il tire au sort pour la danse « What Makes You Beautiful » des One Direction et un titre d’Olivia Rodrigo, il choisit celle-ci. Pierre n’est pas content de lui, il s’est trompé à plusieurs endroits.

Ces évaluations se terminent avec Lénie sur « Je t’aime » de Lara Fabian. C’est superbe, elle est encore malade mais envoie du lourd. Les profs ont le sourire, Cécile pleure. Tirage au sort pour la danse : « Shake it off » de Taylor Swift ou « Too Good at Goodbyes » de Sam Smith. Elle choisit la première. C’est clairement la meilleure presta en danse !

NOTRE AVIS SUR CES ÉVALUATIONS : Héléna est la seule à s’être complètement loupée sur le chant. A l’inverse, Lénie et Julien ont fait de superbes évaluations, Julien était le seul sans les paroles et Lénie a fait la meilleure impro de danse. Seront-ils immunisés demain ? Verdict avec l’annonce des nominations mercredi soir en fin de quotidienne !

Retrouvez la quotidienne ce soir à 17h25 sur TF1. Toutes les infos, vidéos et le live de la Star Academy est sur myTF1.