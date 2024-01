Les Q d’or 2024 : tout le palmarès

Publicité





Les Q d’or 2024, le palmarès – C’est ce soir que Yann Barthès et toute l’équipe de « Quotidien » ont remis ses trophées de l’année lors d’une soirée spéciale sur TMC. Les Q d’or 2024 ont été remis et on vous propose de découvrir le palmarès.











Film, sport, émission, musique. Mais aussi témoignage, BD… Toutes les femmes et les hommes qui ont marqué l’année étaient réunis sur le plateau pour un QUOTIDIEN exceptionnel.

Le palmarès des « Q d’Or 2024 »

Le « Q d’Or 2024 de la Meilleure Actrice » : Léa Drucker

Le « Q d’Or 2024 du Meilleur Acteur » : Raphaël Quenard

Le « Q d’Or 2024 de l’espoir » : Milo Machado Graner pour le film « Anatomie d’une chute »

Le « Q d’Or 2024 du Meilleur Spectacle » : Florence Foresti

Le « Q d’Or 2024 du Meilleur Livre » : Cédric Sapin-Defour pour « Son odeur après la pluie »

Le « Q d’Or 2024 du Rappeur » : Hamza

Le « Q d’Or 2024 de Meilleur Récit : Panayotis Pascot pour son livre « La prochaine fois que tu mordras la poussière »

Le « Q d’Or 2024 de la Révélation féminine : Kim Higelin pour le film « Le consentement »

Le « Q d’Or 2024 de la Révélation masculine : Paul Kircher pour le film « Le règne animal »

Le « Q d’Or 2024 de la Révélation musicale : Zaho de Sagazan

Le « Q d’Or 2024 du Chien » : Messi alias Snoop dans « Anatomie d’une chute »

Le « Q d’Or 2024 du Meilleur Voisin » : Jean-Michel Aphatie

