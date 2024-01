« Les rencontres du Papotin » avec Adèle Exarchopoulos ce soir sur France 2 (6 janvier)

Publicité





« Les rencontres du Papotin » du 6 janvier 2024 – Nouveau numéro inédit des « Rencontres du Papotin » ce samedi soir sur France 2. Pour cette première émission de l’année, retrouvez les journalistes atypiques des Rencontres du Papotin pour une interview sans filtre d’Adèle Exarchopoulos.





A suivre dès 20h30 sur France 2 mais aussi sur france.tv







« Les rencontres du Papotin » du 6 janvier 2024 : Adèle Exarchopoulos face à la rédaction du Papotin

Révélée au grand public en 2013 avec La vie d’Adèle, film pour lequel elle remporte la Palme d’or et le César du Meilleur Espoir féminin, elle vient de triompher dans Le règne animal et Je verrai toujours vos visages. Lors de ce face-à-face avec la rédaction du Papotin, l’actrice s’exprime en toute franchise et parle de ses passions, de sa famille ou encore de son rapport à l’enfance. L’occasion pour tous de passer un moment unique et joyeux avec également en fin d’émission la présence d’un invité musical surprise !

Les rencontres du Papotin, rappel du principe

Ce nouveau magazine d’interviews atypiques proposé par Éric Toledano et Olivier Nakache, réalisé par Henri Poulain, reprend l’ADN du journal Le Papotin, dont la rédaction (40 à 50 jeunes) est composée de journalistes, non professionnels, porteurs de troubles du spectre autistique. Dans chaque émission, une personnalité singulière est interviewée sans filtre et sans animateur vedette. Lors de cette rencontre, les règles du jeu sont simples : « On peut tout dire au Papotin, mais, surtout, tout peut arriver ! »



Les rencontres du Papotin, un rendez-vous à retrouver régulièrement sur France 2, le samedi à 20h30.