Un si grand soleil spoiler : Tom amoureux, Maéva succombe... (vidéo épisode du 10 janvier 2024)

Un si grand soleil spoiler épisode du 10 janvier 2024 – Tom est amoureux dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Un si grand soleil ». Et il ne s’agit pas de Noura !

Dans quelques jours, Tom décide de quitter Noura. Il lui annonce que c’est fini avant d’avouer à Maéva qu’il ne fait que penser à elle…











Maéva lui rappelle qu’elle est déjà en couple. Tom lui demande de lui dire qu’elle ne ressent rien pour lui et il la laissera tranquille… Maéva en est incapable et embrasse Tom avec passion ! Ces deux là finissent chez Maéva et succombent à la tentation…

Maéva va-t-elle être honnête avec Robin ?

Un si grand soleil spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1315 du 10 janvier 2024



