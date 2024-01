« Ma deuxième mère » : votre téléfilm ce 18 janvier sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Ma deuxième mère » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 18 janvier 2024 – Ce jeudi et comme chaque après-midi sur TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « Ma deuxième mère ».





A suivre dès 14h05, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Ma deuxième mère » : l’histoire, le casting

Rose a été adoptée bébé par la famille Miller. Elle va fêter ses 18 ans et souhaite retrouver ses parents biologiques. Alors que sa mère, Zara, prend assez mal la nouvelle, Rose fait la rencontre de Hayley, la nouvelle conseillère d’orientation du lycée, qui lui propose de l’aider dans ses recherches. Rose et Hayley deviennent très proches. Trop, de l’avis de Zara.

Avec : Moniqua Plante (Zara), Natalie Sharp (Rose), Meghan Heffern (Hayley), Jay Hindle (Max)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Ce n’est pas ta fille ».

« Ce n’est pas ta fille » : l’histoire et le casting

Liza, Bob et leur fille May mènent une vie de famille parfaite, jusqu’au jour où Bob commence à recevoir de mystérieux messages anonymes, le menaçant de faire éclater la vérité au sujet de leur fille s’il ne lui verse pas une somme d’argent conséquente. Il soupçonne aussitôt Jill Taylor, la mère biologique de May, qui lui a secrètement confié l’enfant il y a près de vingt ans, suite à une fausse couche de Liza. Mais au lieu de céder à son chantage, Bob décide de tout avouer de lui-même à sa femme. May les entend se disputer et découvre à son tour la vérité sur ses origines. Elle s’enfuit de la maison et ne tarde pas à se faire enlever. Lorsque Jill est retrouvée morte, peu de temps après, le couple comprend alors que le ravisseur est en réalité la grande sœur de celle-ci, Véra, une ancienne détenue fauchée et particulièrement revancharde.

Avec : Alicia Leigh Willis (Kathy), Emily Topper (May), Jon Briddell (Bob), Katelin Chesna (Jill)