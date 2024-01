Plus belle la vie du 29 janvier 2024 : la police recherche Francesco et Estelle (résumé + extrait vidéo épisode 16 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 29 janvier 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 16 de PBLV – Les choses vont mal tourner pour Estelle aujourd’hui dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Elle décide de rompre avec Francesco et ce dernier devient fou…

Un épisode inédit à découvrir dès 13h40 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.











« Plus belle la vie, encore plus belle » du 29 janvier 2024 – résumé de l’épisode 16

Alors qu’Estelle exprimait son intention de se séparer de son mari, Francesco a réagi avec une agressivité et une détermination extrêmes. Il l’a enlevée ! Les forces de l’ordre redoutent le pire et sont actuellement à la recherche d’Estelle. Morgane fournit des idées précieuses à ses collègues… Mais vont-ils retrouver Francesco et Estelle à temps ?

Ariane cherche à établir un lien plus étroit avec Zoé, pendant que Nisma mobilise les habitants du Mistral pour apporter leur soutien à Steve.

VIDÉO Plus belle la vie du 29 janvier 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur myTF1 en cliquant ici.



Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.