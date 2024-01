« Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon Dieu ? » : le film ce soir sur TF1 (14 janvier 2024)

Publicité





« Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon Dieu ? » est une nouvelle fois en mode rediffusion ce soir, dimanche 14 janvier 2024, sur TF1. Il s’agit du second opus des aventures de la famille Verneuil, avec toujours Christian Clavier et Chantal Lauby dans les rôles principaux.





A voir ou revoir dès 21h10 sur TF1 ou en streaming vidéo puis replay sur MYTF1 et sa fonction direct.







« Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon Dieu ? »: rappel de l’histoire

Rien ne va plus chez les Verneuil ! Leurs quatre gendres ont, en effet, décidé de quitter la France avec femmes et enfants pour aller voir si l’herbe est plus verte à l’étranger. Pour Marie et Claude, c’est un drame ! Ils ne s’imaginent pas une seconde vivre sans eux et ils comptent bien les retenir… à leur façon ! Par ailleurs, les Koffi arrivent en France pour célébrer le mariage de leurs filles et eux aussi ne sont pas au bout de leurs surprises !

Avec : Christian Clavier (Claude Verneuil), Chantal Lauby (Marie Verneuil), Medi Sadoun (Rachid Benassem), Frédérique Bel (Isabelle), Julia Piaton (Odile)



Le saviez-vous ?

– Il s’agit de la suite du film « Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ? »

– Sorti en salles en 2019, le film a réalisé plus de 6,7 millions d’entrées en salles, pour un total de 10 millions dans le monde

Vidéo bande-annonce

Histoire de vous remettre dans l’ambiance, (re)voici la bande-annonce de votre film.