« Qui a tué mon père ? » : votre téléfilm ce 11 janvier sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Qui a tué mon père ? » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 11 janvier 2024 – Ce jeudi après-midi sur TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « Qui a tué mon père ? ».





A suivre dès 14h05, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







Publicité





« Qui a tué mon père ? » : l’histoire, le casting

Quand Brianna reçoit Landon dans son café, elle ne se doute pas que ce qu’il s’apprête à lui révéler va changer sa vie ainsi que celle de sa mère, Jess, condamnée pour le meurtre de son père, vingt ans plus tôt. Brianna parviendra-t-elle à lui pardonner et acceptera-t-elle de l’aider à retrouver sa liberté ? Surprotégée par son oncle Seth et sa tante Abby, elle se lance pourtant dans une enquête semée d’embûches aux côtés de Catalina, l’avocate de Jess.

Avec : Rachel Alejandro (Catalina Ramos), Christie Leverette (Brianna), Jim Ballard (Seth), Beatriz Cavalieri (Kim)



Publicité





Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « L’assassin de mon fils ».

« L’assassin de mon fils » : l’histoire et le casting

Jacob et son frère aîné, Ayden, escaladent un rocher. Le défi est d’arriver le premier. Comme d’habitude, Ayden bat son jeune frère. Mais il chute du sommet et se tue. Jacob est accusé d’avoir tué son frère.

Avec : Chris Cleveland (Daniel), Brittany Underwood (Tara), Maurice Hall (Le détective Sanchez), René Ashton (Marianne)