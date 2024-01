« Qui veut être mon associé ? » du 17 janvier 2024 : saison 4 inédite ce soir sur M6

Publicité





« Qui veut être mon associé ? » du mercredi 17 janvier 2024 – Ce soir à la télé, M6 lance la 4ème et nouvelle saison de « Qui veut être mon associé ? ». Découvrez dès maintenant les cinq entrepreneurs de votre soirée.





Rendez-vous dès 21h10 sur M6 ou en replay et streaming sur 6PLAY.







Publicité





« Qui veut être mon associé ? », présentation de la saison 4

Sept investisseurs aux trajectoires singulières ont choisi de donner leur chance à de nouveaux entrepreneurs. Aujourd’hui, ils ont l’opportunité de transmettre leur expérience et de miser sur des projets qui changeront peut-être le monde de demain. Cette nouvelle saison revient avec quatre investisseurs clés du succès de l’émission, Marc Simoncini, Jean-Pierre Nadir, Éric Larchevêque et Anthony Bourbon et trois nouveaux investisseurs prennent place dans les fauteuils de l’émission : Tony Parker, Kelly Massol et Stéphanie Delestre. Avant d’investir leur argent personnel et leur temps, les investisseurs devront être convaincus. Par les chiffres mais aussi par l’entrepreneur. Face à l’exigence des investisseurs, certains échoueront. D’autres déclencheront de véritables coups de cœur. Tous se verront en revanche offrir la même chance unique : une rencontre, capable de changer leur vie.

« Qui veut être mon associé ? » du 17 janvier 2024, les 5 entrepreneurs de ce soir

Dans cette 1re émission, santé, sécurité, esthétique, vie quotidienne sont au programme avec des idées variées, innovantes et inspirantes.



Publicité





Flycup : Olivier a lancé un emballage pratique, recyclable, biodégradable et fabriqué en France dédié à la restauration nomade.

Le barbier de Marseille : Mehdi et ses associés se présentent face aux investisseurs pour faire fructifier leur gamme de produits barbiers mais aussi ouvrir de nouveaux salons partout en France.

Inga : Benjamin présente une marque d’éponges et d’essuie-tout réutilisables pendant 1 an et lavables en machine.

Coupas/ Comin Gaîa : Fabio présente « Coupas », une entreprise d’aménagement paysagé, et « Comin Gaîa », une plateforme digitale mettant en relation les propriétaires de jardin et terrasse avec des jardiniers paysagistes.

Cupdom : Eliah et Aloise présentent une forme de couvercle pour protéger son verre et échapper à tout risque de se faire droguer à son insu.

Les petits prodiges : Camille et Clémentine présentent leur marque, portée par son produit phare : le baume magique. Une solution capable à elle seule de remplacer près de 10 produits de notre salle de bain !

Hydratis : Jérémy et Théo présentent leur marque de pastilles effervescentes innovantes qui optimisent l’hydratation et répondent à des situations spécifiques du quotidien.

VIDÉO bande-annonce