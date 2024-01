« Sam » du 15 janvier 2024 : vos épisodes inédits ce soir sur TF1

Publicité





« Sam » au programme TV du 15 janvier 2024. Ce soir sur TF1, c’est la suite de la saison 7 de la série « Sam » qui vous attend. Au programme aujourd’hui, les épisodes 3 et 4.





Rendez-vous dès 21h10 sur TF1 ou en replay sur MYTF1.







« Sam » du 15 janvier 2024 : les deux premiers épisodes de la saison 7

Episode 3 « Jérémy » : Sam nage en plein bouleversements, autant physiologiques que psychologiques. Et ce n’est pas l’arrivée surprise de son fils, Alex, et de son petit-fils qui vont arranger les choses. Surtout lorsqu’elle se rend compte de la situation dramatique dans laquelle Alex s’est fourré…

Episode 4 « Gus » : Sam se retrouve désormais complice d’enlèvement ! Elle peut compter sur le soutien de Xavier et Aurélie. En revanche avec Laurent, cela ne passe pas. La dispute devient inévitable et leur mariage est remis en cause lorsqu’il exige qu’elle aille tout avouer à la police.



Rappel de la présentation de la saison 7

Deux mois après son départ et alors qu’elle avait juré de ne plus jamais remettre les pieds au village … Sam fait son grand retour à Saint-Paul Le Truchon. Mais elle ne compte pas s’éterniser, elle a juste un petit problème à régler et elle repart fissa ! Sauf que… à son arrivée, c’est le chaos général !

L’école Valadier est privée de directrice et il manque (encore !) une prof. Entre culpabilité et envie, Sam va rester et défendre à bras-le-corps l’école, menacée de fermeture depuis qu’Anne-Marie l’a vendue à son neveu, un jeune entrepreneur richissime et arrogant.

À l’approche de la cinquantaine, Sam, qui fait face à des bouleversements autant physiques que psychologiques, va avoir bien du mal à résister au sex-appeal du jeune homme. Mais qu’adviendra-t-il alors de sa relation avec Laurent, le beau maire du village ?

Casting

Hélène de Fougerolles (Sam), Fred Testot (Xavier), Amaury de Crayencour (Maxime), Chantal Ladesou (Anne-Marie), Thierry Neuvic (Laurent), Charlotte Gaccio (Aurélie), Fanny Gilles (Véronique), Noom Diawara (Damien), Saliha Bala (Malhia), Edouard Michelon (Hervé), Norbert Ferrer (Dr Blanchat), Catherine Demaiffe (Nathalie), et Kevin Dias (Alex)