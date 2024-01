« Shoah » : votre documentaire ce soir sur France 2 (30 janvier)

Publicité





« MShoah », c’est le documentaire rediffusé ce mardi soir, 30 janvier 2024, sur France 2. À l’occasion de la Journée de la mémoire des génocides et des crimes contre l’humanité, qui commémore également la libération du camp d’Auschwitz le 27 janvier 1945, France Télévisions propose « Shoah » le film-événement de Claude Lanzmann. Documentaire de 9h30 préparé en 11 ans, cette œuvre massive est l’une des plus importantes du cinéma mondial.





A suivre dès 21h10 sur la chaîne, mais aussi en avant-première, replay et streaming vidéo sur France.TV







Publicité





« Shoah » : présentation

Salué par la presse internationale comme un évènement cinématographique et historique, et une des oeuvres les plus fortes du XXe siècle, Shoah fait revivre, sans un seul document d’archives, la destruction des Juifs européens par les nazis au cours de la Seconde Guerre mondiale et apporte une vision radicalement neuve de l’évènement.