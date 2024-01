Star Academy du 27 janvier 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du samedi 27 janvier 2024 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2023. Retour sur la journée de vendredi pour les élèves. Une journée qui démarre sur le plateau du prime pour les répétitions !





Julien, Pierre et Héléna retrouvent Marlène, qui s’occupe de leur échauffement vocal. Les répétitions commencent ensuite. Une bande de chanceux, venus du collège où les académiciens s’étaient rendus, assistent aux répétitions ! Ils viennent ensuite discuter avec eux.







Pierre retrouve David Hallyday pour travailler leur duo. Le courant passe très bien entre eux.

Julien profite d’un moment avec Woodkid, qui est content de les revoir. Il propose à Julien de se retrouver en studio après sa sortie ! Il retrouve ensuite Pierre pour répéter leur duo.



Julien rentre au château le premier. Surprise, Coach Jo lui a prévu une séance de sport privée ! Joe lui a prévu une grosse séance à une semaine de la fin de l’aventure !

Sur le plateau du prime, les répétitions continuent pour Pierre et Héléna, avec Lucie. Et Héléna se retrouve les pies dans l’eau pour la mise en scène de son solo.

Au château, Julien prépare une tarte aux pommes pour le retour de Pierre et Héléna. Il n’est pas très sur de lui et espère qu’elle sera réussie. Pierre et Héléna rentre à leur tour pour leur toute dernière soirée ensemble au château ! Ils sont super contents de découvrir la tarte de Julien, qui semble très réussie.

Dernier dîner à trois au château. Ils ont récupéré des lettres de fans et sont super contents. Pierre et Héléna font de dernières photos ensemble avec leur appareil jetable. Et Héléna passe un appel à sa maman. Brigitte encourage sa fille, elle lui dit de juste être heureuse de faire cette demi-finale.

Il est ensuite l’heure de faire leurs bagages pour Héléna et Pierre. Et Pierre appelle sa maman.

VIDÉO Star Academy, le replay de la quotidienne du 27 janvier

Rendez-vous à 21h10 pour le prime et demain à 16h pour la prochaine quotidienne. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI.