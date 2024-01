Star Academy du 5 janvier 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du vendredi 5 janvier 2024 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2023. Retour sur la journée de jeudi au château. La journée débute au piano pour Lénie pendant que les autres peinent à se lever.





Marlène et Lucie arrivent directement pour les répétitions. Elles annoncent à Lénie et Julien que leur tableau ça sera les chansons des évaluations : « Je t’aime » pour Lénie, et « Je t’aimais, je t’aime et je t’aimerai » pour Julien.







Axel est toujours frustré par sa nomination et il n’est clairement pas au top.

Place ensuite au cours de théâtre avec Pierre. Les élèves passent un bon moment mais Axel est malade et a du mal à le dire.



Les élèves continuent ensuite les répétitions du prime. Julien et Pierre travaillent leur duo sur « Before you go », Marlène leur explique que la chanson parle de souffrance mentale. Et Lénie est bouleversée en répétant « N’insiste pas » qu’elle chantera avec Camille Lellouche.

Cécile vient faire répéter certains nominés en individuels. Elle commence avec Axel, qui a choisi « Flash » de Maëlle pour la battle secrète. Pendant ce temps là, Marlène travaille avec Djébril sur « Carmen » de Stromaé. Sans faire exprès, Héléna a entendu la chanson de Djébril !

Héléna rejoint ensuite Marlène pour travailler sa chanson « Bravo tu as gagné ». Pendant ce temps là, Cécile s’occupe de Pierre.

Les nommés se rendent ensuite dans la salle du public. Et c’est ensuite le cours de danse de Malika, qui leur fait apprendre une chorégraphie pour le medley de Michael Jackson.

Les académiciens découvrent le tableau des commentaires des évaluations dans la salle de danse. Pierre a un coup de blues après avoir lu que les professeurs étaient déçus de son évaluation, Julien trouve les mots pour le rebooster.

VIDÉO Star Academy, le replay de la quotidienne du 5 janvier

Rendez-vous demain à 17h25 pour la prochaine quotidienne.