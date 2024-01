Star Academy estimations : Djébril, Héléna et Pierre au coude à coude, Axel en retard (SONDAGE)

Publicité





Star Academy 2023 estimations nominations 9 sondage – Nouvelles estimations de notre sondage Star Academy 2023 alors que le prime carte blanche aura lieu demain et qu’un académicien sera définitivement éliminé.





Actuellement selon notre sondage, à titre purement indicatif, c’est Djébril qui est en tête avec 26% des votes.







Mais il est suivi de près par Héléna et Pierre, tous les deux à égalité avec 25%. En dernière place, Axel est à 23% mais on peut dire que l’écart entre les quatre nominés est infime et ne permet absolument pas de prédire qui sera éliminé demain soir !

Qui doit rester ? Qui doit partir ? A vous de décider qui vous voulez voir rester en votant pour votre académicien préféré, et continuez de nous donner votre avis en répondant à notre sondage. Evidemment notre sondage n’a qu’un titre informatif, seuls vos votes comptes !



Sondage Star Academy nominations semaine 9, qui doit rester ?

Qui doit rester au château ?

