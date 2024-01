Star Academy du 7 janvier 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du dimanche 7 janvier 2024 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2023. Retour sur la journée de samedi pour les élèves, qui s’est déroulée au studio pour les répétitions.





Pour le prime Carte Blanche, les élèves ont du répéter leur lancement à la place de Nikos. Ils répètent ensuite le medley Jackson Family et Claudio Capeo vient à la rencontre de Julien.







Axel rencontre ensuite Umberto Tozzi. Et Lénie fait la connaissance de Camille Lellouche pour leur duo.

Place au début du prime. Les prestations s’enchainent. Axel a la surprise de voir ses amis sur le plateau.



Après l’annonce de l’élimination de Djébril, les élèves montent dans le bus pour rentrer au château.

De retour, les académiciens découvrent que des pizzas les attendent. Et les nominés rangent leurs affaires. A 2h30, les élèves se couchent enfin !

Extrait du Débrief de ce dimanche. Cécile est venue avec Alban, l’un des deux managers de Kendji Girac. Il est venu faire le Débrief avec Cécile et pour discuter avec eux ensuite. Le Débrief commence avec la battle secrète. Cécile et Alban ont aimé leurs prestations.

Place ensuite d’Axel et Héléna sur « Hello ». Pour Héléna, Cécile et Alban la félicitent. Mais pour Axel, Alban trouve qu’il manque de confiance en lui et il s’est trop mis de pression. Cécile a trouvé ça très beau le match de leurs deux voix.

Rendez-vous demain à 17h25 pour la prochaine quotidienne.