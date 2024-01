Star Academy : et le premier élève nominé cette semaine est... (résultat évaluations du 8 janvier)

Publicité





Star Academy nominations semaine 10 – Alors que les 5 élèves de la Star Academy encore en course ont passé la première partie de leurs évaluations ce lundi matin au château, Michaël Goldman est venu cet après-midi annoncer le verdict.





Et à l’issue des impros de théâtre de ce lundi, c’est Julien qui est le premier nominé !







Rappelons que ce matin, les élèves sont tous passés un par un sur une impro de théâtre de 2 minutes. C’était clairement difficile et Michaël a expliqué académiciens qu’avec Pierre ils n’ont trouvé aucune prestation incroyable.

Le choix a donc été difficile et c’est Julien qui est écarté et ne pourra pas passer les évaluations de danse et de chants qui auront lieu mardi et mercredi matin.



Axel, Héléna, Lénie et Pierre passeront une évaluation de danse mardi matin. Le moins bon sera nominé à son tour tandis que les trois autres passeront une évaluation de chant sur une chanson de Kendji mercredi matin.

