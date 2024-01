« Rendez-vous avec un tueur » : votre téléfilm ce 8 janvier sur TF1 (histoire, interprètes, vidéo)

Publicité





« Rendez-vous avec un tueur » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 8 janvier 2024 – Ce lundi après-midi sur TF1, c’est le tout dernier téléfilm inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « Rendez-vous avec un tueur ».





A suivre dès 14h05, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Rendez-vous avec un tueur » : l’histoire, le casting

Nikki Hansen emménage avec sa fille dans une petite ville pour prendre un nouveau départ. Rapidement, elle est employée par Liz Cole, propriétaire d’une boutique de prêt-à-porter, qui devient son amie. Elle rencontre Gavin, avec lequel elle noue une relation intime. Malheureusement, suite à la disparition de Liz, les choses ne se passent pas comme prévu…



Avec : Lara Jean Chorostecki (Nikki Hansen), Ipsita Paul (Liz Cole), Jamie Spilchuk (Gavin), Jaida Grace (Brooke)

Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Où es-tu maman ? ».

« Où es-tu maman ? » : l’histoire et le casting

Eva Jones, mère de deux filles et veuve, est enlevée après la mort de son mari. Peu de temps après, le ravisseur la ramène devant chez elle, mais elle ne se rappelle rien. Un an plus tard, Eva disparaît à nouveau, alors qu’elle était dans sa chambre. Ses filles en sont persuadées, elle a encore été enlevée, mais leur grand-mère, la mère de leur père, pense que sa belle-fille est instable et est partie de son plein gré. De plus, cette dernière enquête toujours sur la mort de son fils, elle est persuadée qu’il a été assassiné. Leur voisin Dane, un ami d’Eva, va alors tenter d’aider les filles et la Police dans leurs recherches.

Avec : Lucie Guest (Eva), Jordan Zavisha (Samy), Tommy Schiltz (Gabe), Ceilidh MacDonald (Grace)