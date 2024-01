Star Academy évaluations du 8 janvier : Axel excellent, Julien et Lénie en difficulté, le résumé complet

Publicité





Star Academy, les évaluations du 8 janvier 2024 – C’est ce matin qu’avaient lieu les évaluations de théâtre de la semaine 10 la Star Academy 2023. Cette semaine, les élèves ont un marathon d’évaluations, avec des évaluations qui se dérouleront en trois temps jusqu’à mercredi.





Pierre et Michaël sont tous les deux pour juger les académiciens sur une improvisation de théâtre de 2 minutes. Il s’agit de tirer au sort un sujet, puis une contrainte. Pierre donnera un rebondissement pendant l’impro pour aider l’élève.







C’est Julien qui y va le premier. Il tire le sujet : « Vous participez à un jeu télévisé pour gagner 100.000 euros », avec la contrainte de commencer et finir l’impro allongé sur le sol. Son impro fait sourire Michaël. Pierre ne laisse rien paraître. Julien repart en disant que c’était « trop dur », il n’est pas content de lui. Les autres élèves ont trouvé aussi le sujet super compliqué.

Héléna enchaine et tire au sort le sujet « Vous êtes le baby-sitter de 3 enfants hyperactifs dans une villa au soleil », avec la contrainte d’intégrer une chanson au choix. Pierre a le sourire et se marre, il semble embarqué ! Héléna repart mécontente mais les autres élèves ont aimé son impro.



Place ensuite à Axel, il tire au sort le sujet « Vous êtes à votre premier date, un pique-nique romantique au bord de l’eau en Bretagne », avec la contrainte d’intégrer 3 bruitages au choix. Il fait beaucoup rire Pierre ! Quand il rentre au château, Julien lui dit que c’était trop bien. Tout le monde le félicite.

Lénie passe ensuite, elle est hyper stressée et pleure avant d’y aller. Elle tire au sort le sujet : « Vous êtes coincé dans l’ascenseur avec votre ex », avec la contrainte d’intégrer trois mots imposés : rhinocéros, chou fleur, étoile. Elle part sur une intro longue, loin du sujet… Et Pierre n’a pas entendu son premier rhinocéros. Lénie repart en disant que c’était nul. Axel et Julien la rassurent.

On termine avec Pierre. Il tire au sort le sujet : « Vous êtes dans un bar de supporter le soir de la finale de la Coupe du Monde », avec la contrainte de jouer 3 personnages différents. Pierre a du mal à comprendre le coup des 3 personnages. Il galère un peu et n’en fait que deux, Pierre l’aide en annonçant l’arrivée de son demi-frère. C’est là que son impro devient drôle. Pierre n’est pas content de lui mais les autres ont adoré.

Michaël informe Pierre qu’ils auront le verdict et le nom du premier nominé dans l’après-midi.

NOTRE AVIS SUR CES ÉVALUATIONS : Axel a clairement été le meilleur de ces évaluations d’impro de théâtre. C’est plus compliqué pour Lénie et Julien. Mais Julien a eu le sujet le plus difficile. Héléna a bien réussi et difficile de savoir ce qu’ils ont pensé de Pierre.

