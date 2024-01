Star Academy, Lénie : « je me suis dit que le public ne m’aimait pas » (VIDÉO)

Publicité





Une semaine après son élimination de la Star Academy 2023, Lénie est pleinement remise et a pu retrouver ses proches. Elle a donné une interview à Alix Grousset, enregistrée mardi et publiée hier sur YouTube. L’occasion de revenir sur son aventure au château de Dammarie-les-Lys, sur son élimination surprise et sur ses projets.











« En fait ce qui s’est passé c’est que je me suis préparée à partir comme toute personne nommée, (…) mais je n’avais pas anticipé à quel point j’allais avoir autant d’émotions qui allaient me traverser l’esprit et le corps. Plein de trucs me sont rentrés dans la tête. On a l’impression que c’est la fin du monde » a expliqué Lenie au sujet du moment où elle a appris son élimination de la Star Academy.

« On est dans un truc super intense et d’un coup, tout s’arrête. (…) Sur le moment, je me suis dit ‘le public ne m’aime pas, c’est la première fois que je suis nommée et je suis pas sauvée’. (…) Je n’arrivais plus à parler parce que c’était beaucoup d’émotions pour moi. Mais 1h30 après je rigolais avec les profs et c’était fini. » a-t-elle confié.

« C’est quand j’ai récupéré mon téléphone un jour après que j’ai compris à quel point il y avait de l’amour. Quand j’ai vu les abonnés, les gens qui me disaient ‘je t’aime’ toute la journée »



Concernant son avenir, Lénie aimerait bien aller du côté des comédies musicales : « Ça m’intéresse énormément. J’aime vraiment beaucoup ça, et je ne pensais pas que j’aimais autant ça. Je trouvais ça un peu vieillot la comédie musicale. J’avais une image qui était un peu cliché. Et quand j’ai vu le spectacle « Molière », ça a été un déclic. Et le plaisir fou que j’ai pris à faire le tableau sur ‘L’assassymphonie’ ! La semaine consacrée aux comédies musicales était incroyable. Franchement, c’est un truc que j’aimerais vraiment travailler »

VIDÉO l’interview de Lénie par Alix Grousset