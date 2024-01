Ici tout commence spoilers : des tensions, le gros revers de Claire, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 22 au 26 janvier 2024)

Publicité





Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 22 au 26 janvier 2024 – On est samedi et en ce début de week-end, vous avez déjà hâte de savoir ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série de TF1 « Ici tout commence » ? Alors c’est le moment ! En effet, comme chaque week-end, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





On peut vous dire que la semaine va être marquée par les tensions entre la cheffe Cardone et Bérénice.







En effet, au sein de la brigade pour les journées de la pâtisserie, Bérénice énerve Cardone. Celle-ci ne compte pas lui faire de cadeaux et la pousse dans ses retranchements !

Pendant ce temps là, Laetitia décide de se rendre au chevet de Maïa à l’hôpital. Et elle montre des signes de réveil !

Tom décide d’ouvrir les yeux d’Enzo sur sa vie intime. Va-t-il enfin réagir et parler avec Vic ?

Quant à Claire, elle passe à l’action et propose au conseil le retour de Louis en tant que professeur. Mais elle subit un violent revers : seule Rose la soutient et même Olivia vote contre !

Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 22 au 26 janvier 2024

Lundi 22 janvier 2024 (épisode 844) : Bérénice fait monter la moutarde au nez de sa professeure… Claire se plie en quatre pour faire sortir Louis de prison. De son côté, Laetitia fait du zèle au Double A.

Mardi 23 janvier 2024 (épisode 845) : Les cours de Cardone donnent du pain sur la planche à Bérénice ! Une brise romantique souffle sur les cours d’Hortense. Laetitia se fait une nouvelle copine.

Mercredi 24 janvier 2024 (épisode 846) : A l’Institut, Cardone fait des pieds et des mains pour avantager ses favoris. De son côté, Lionel joue les entremetteurs malgré lui. Claire est esseulée face à l’équipe pédagogique.

Jeudi 25 janvier 2024 (épisode 847) : Un gâteau disparaît en cuisine, au bénéfice de Bérénice… Tom ouvre les yeux à Enzo sur sa vie sexuelle. Gaëtan est prêt à tout pour reprendre la boxe thaï à haut niveau.

Vendredi 26 janvier 2024 (épisode 848) : A l’Institut, Bérénice laisse tout le monde sans voix. Enzo et Vic se trouvent une nouvelle passion. Gaëtan s’engage sur une pente risquée…



VIDÉO Ici tout commence spoilers la bande-annonce du 22 au 26 janvier 2024

vidéo à venir

