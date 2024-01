Star Academy : Lénie sort du silence après son élimination

Publicité





C’est Lénie qui a été éliminée de la Star Academy 2023 hier soir à l’issue de la dixième semaine d’aventure. Après plus de deux mois passés un château, Lénie est sortie aux portes des demi-finales et était effondrée hier soir, à tel point qu’elle n’est pas revenue en plateau !





« Je fais une petite vidéo pour vous rassurer. Tout va bien » a déclaré Lénie dans une vidéo publiée ce dimanche soir sur Instagram.







« Je vais très très bien, merci pour tout votre amour » a-t-elle ajouté aux côtés de Marie-Maud dans cette vidéo, avant de publier un long post pour remercier le public.

« Mes boulettes, comme vous avez pu le voir l’émotion m’a submergé hier soir. Mais j’aimerai vous remercier pour tout l’amour et le soutien que j’ai reçu tout au long de l’aventure et encore maintenant. J’ai réalisé un rêve de petite fille dans cette aventure qui aujourd’hui prend fin en revanche, l’artiste qui sommeille en moi depuis toujours ne fait qu’éclore! Merci à la Star Acaademy de m’avoir fait vivre cette expérience qui a changé ma vie et qui je suis. Merci à vous tous encore une fois, JE VOUS AIME MES BOULETTES » a écrit Lénie.



La jeune femme devrait démarrer sa semaine hors du château avec un passage dans l’émission de Yann Barthès « Quotidien » lundi soir sur TMC.

