Kev Adams opéré d’urgence, il fait quand même une surprise dans un cinéma du Var !

Kev Adams a été opéré d’urgence samedi dans un hôpital à Cannes, dans les Alpes Maritimes. L’acteur et humoriste, actuellement en pleine tournée de promo du film « Maison de retraite 2 », a été contraint d’annuler samedi sa venue à des avant-premières après avoir été pris de fortes douleurs au ventre.





Il a annoncé sur Instagram avoir été opéré d’urgence samedi soir, précisant que tout allait bien.







Et ce dimanche, Kev Adams a fait une belle surprise à des spectateurs venus assister à l’avant-première du film dans un cinéma à La-Valette-du-Var. Le comédien, qui a co-écrit le film, tenait à être présent malgré le fait que les spectateurs avaient été informé de l’annulation de sa venue pour raison médicale. Il est sorti de l’hôpital et moins de 24h après son opération, il était bien présent pour présenter « Maison de retraite 2 » !

Kev était ainsi aux côtés de Jarry et Chantal Ladsou pour cette avant-première. Sortie en salles du film le 14 février 2024.



Synopsis de Maison de Retraite 2 : Quand le foyer Lino Vartan – qui accueille jeunes orphelins et seniors- doit fermer pour raisons sanitaires, Milann n’a pas d’autre choix que de répondre à l’invitation d’une maison de retraite dans le Sud qui les accueille pour l’été. Tous embarquent dans le bus d’Alban. Enfants et anciens découvrent alors le Bel Azur Club, une villa idyllique au bord de la mer : le rêve ! Une aubaine pour ces gamins orphelins qui n’ont jamais eu de vacances… Mais le paradis tourne à l’enfer car anciens et nouveaux pensionnaires du 3e âge se détestent ! La guerre des seniors est déclarée !