Ici tout commence spoiler : Laetitia sous le choc, elle fait une découverte sur Stanislas (vidéo épisode du 17 janvier)

Ici tout commence spoiler – Laetitia ne peut décidément pas s’empêcher de fouiner dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence » ! Alors que Stanislas a mis les choses au clair avec Laetitia et qu’il s’est confié à elle sur sa femme, Laetitia ne va pas en rester là…











Dans quelques jours, Laetitia continue de chercher à en savoir plus. Et elle va finir par découvrir un message vocal de Maïa qui va la bouleverser… Dans ce message destiné à Stanislas, elle lui fait ses adieux et lui dit qu’elle veut qu’il soit heureux avec une autre femme… Laetitia est sous le choc et Kelly la rejoint. Elle trouve que c’est très triste…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 841 du 17 janvier 2024, la découverte de Laetitia



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

