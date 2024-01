Star Academy : les duos et chansons du 10ème prime du 6 janvier, une star internationale en invitée surprise ?

Publicité





Star Academy, liste des duos et chansons du 10ème prime du samedi 6 janvier 2024 – C’est samedi soir qu’aura lieu le 10ème prime de la Star Academy. Un prime spécial « carte blanche » à l’issue duquel un élève quittera définitivement l’aventure.





Si vous voulez savoir qui va chanter avec qui samedi soir, on vous dit tout ce qui a été annoncé à l’heure actuelle. La liste peut encore être modifiée.







Star Academy 2023, la liste des chansons du prime 10 du 6 janvier 2024

Avec les artistes invités :

– Anggun chantera « La neige au Sahara » avec Héléna

– Eddy de Pretto chantera « Kid » avec Djébril

– Umberto Tozzi chantera « Te Amo » avec Axel

– Claudio Capeo chantera « Un homme debout » avec Julien

– Camille Lellouche chantera « N’insiste pas » avec Lénie

– Raphaël chantera « Caravane » avec Pierre

Les duos :

– Axel et Héléna reprendront « Hello » d’Adele

– Lénie et Djébril interpréteront « Lovely » de Billie Eilish

– Julien et Pierre chanteront « Before you go » de Lewis Capaldi



Tous ensemble :

– collégiale sur l’hymne « J’irai au bout de mes rêves »

– collégiale sur « L’amitié » de Françoise Hardy

– medley Jackson Familly (I want you back, Thriller, Bad)

Taylor Swift à la Star Academy ?

Une star internationale devrait également venir faire une surprise aux académiciens. Selon les informations de CG Scoops, Taylor Swift sera là sur le prime de ce samedi soir ! On peut dire que ça serait énorme mais TF1 n’a encore rien annoncé à l’heure actuelle.

Rendez-vous mercredi à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne et l’annonce des nominations. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur myTF1.