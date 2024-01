Un si grand soleil du 3 janvier : Guilhem dévoile ses sentiments (résumé et vidéo épisode 1310 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 3 janvier 2024, spoiler résumé de l’épisode 1310 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes déjà impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 3 janvier 2024..





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Estelle retrouve Carine au 101. Elle raconte ce qu’Akim lui a dit, Carine trouve ça moche. Estelle se demande si c’est sa faute et hésite à continuer jusqu’à son départ. Carine pense que c’est une erreur, elle ne devrait pas. Mais Estelle a envie d’être avec lui même si elle sait que ça mènera nulle part. Pendant ce temps là, Margot est en colère contre Akim et en parle à Cécile. Cécile lui demande ce qu’elle cherche, elle ne la comprend pas et la met en garde contre elle-même… Elle pense qu’elle se pourrie la vie toute seule.

Tiago interroge Noura suit son ciné avec Tom. Il arrive et l’embrasse, Tiago comprend que ça s’est bien passé. De son côté, Robin montre à Maeva ce qui les attend en Egypte. Thaïs remarque qu’elle a l’air contente de partir finalement.



Estelle appelle Akim, mais elle tombe sur son répondeur. Elle veut lui parler et propose de passer le voir. Akim écoute son message et la retrouve, il lui dit qu’il est complètement perdu en ce moment. Estelle insiste mais Akim préfère se focaliser sur sa formation. Il pensait qu’elle cherchait quelque chose léger, il est désolé. Ils décident d’arrêter de se voir. Estelle s’en va en pleurant.

Au lyée, Achille et Tom parlent de Noura. Achille est content pour eux, il est passé à autre chose depuis longtemps. Maeva reconnait Tom et lui retombe dessus pour le billet sur la table de la pizzéria. Tom s’en va, Maeva le suit et Noura les voit… Maeva dit que son patron va lui prendre l’argent, elle lui demande de le rendre. Mais Tom n’a pas l’argent.

Johanna travaille avec Guilhem, elle note qu’il n’a pas l’air d’avoir le moral. Elle propose de lui présenter quelqu’un mais Guilhem est déjà amoureux. Mais il pense que c’est sans issue, elle n’est pas amoureuse de lui. Johanna lui conseille de lui dire ce qu’il ressent. Guilhem dit avoir la poisse en amour.

Tom appelle Noura, elle l’interroge sur la meuf qui lui prenait la tête. Tom dit que c’est une erreur, elle a du le confondre avec un autre. Il lui propose de se voir demain soir. Emma retrouve Tom et l’interroge sur Noura. Elle est contente pour lui et lui demande quand il va lui présenter. Tom préfère prendre son temps.

Robin prépare le voyage avec Maéva, Evan ne l’a jamais vu aussi enthousiaste. Ses parents lui rappellent qu’ils seront là.

Maeva parle à Thaïs et son père de Tom, qui a refusé de lui rendre l’argent. Thaïs lui dit de laisser tomber mais Maeva ne compte pas lâcher.

Guilhem vient voir Estelle, qui déprime. Elle lui dit que c’est fini avec Akim. Il est désolé, mais Estelle dit que c’est mieux comme ça. Guilhem lui demande quelles sont ses envies. Elle veut une vraie relation, construire quelque chose de solide et durable, avoir des enfants. Guilhem lui dit qu’elle mérite ce qu’il y a de mieux. Il lui dit qu’il est amoureux d’elle ! Estelle l’embrasse !

Akim se confie à Elise et Bilal. Il ne sait pas s’il a fait le bon choix. Elise le compare à un gosse capricieux. Pendant ce temps là, Estelle et Guilhem passent direct à la vitesse supérieure. Guilhem veut être sur de ne pas profiter de la situation, il ne veut pas être un pansement. Mais Estelle lui dit qu’elle sait très bien ce qu’elle fait !

VIDÉO Un si grand soleil du 3 janvier extrait,

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur france.tv